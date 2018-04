Weening tweede in derde etappe van Ronde van Kroatië

Pieter Weening is donderdag als tweede geëindigd in de derde etappe van de Ronde van Kroatië. De Harekiet maakte deel uit van een kopgroep, die aan het eind van de etappe helemaal uit elkaar viel. Weening bleef over met de Wit-Rus Kanstantsin Siutsou, maar in de laatste meters moest de wielrenner van Team Roompot Siutsou laten gaan. Uiteindelijk kwam Weening op de finish, die op een steile klim lag, vier seconden na de winnaar over de streep. Door zijn tweede plekje neemt Weening nu ook de tweede plek over in het klassement van de Ronde van Kroatië. Er zijn nog drie etappes te gaan; zondag is de laatste en die eindigt in Zagreb.

