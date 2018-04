De heetste plek van Fryslân is...?

Het was donderdag officieel de heetste 19 april in Nederland sinds het KNMI in 1901 begon met metingen. Op een bepaald moment was het in Lauwersoog en Leeuwarden 27 graden. Maar wat is nu de warmste plek van Fryslân? Dat is Bakkeveen. Weerman Jan van Dalen registreerde daar om kwart voor vijf een temperatuur van 28,8 graden. Dat was in de weilanden, niet in de bebouwing.

Zo warm heeft Van Dalen het nog niet eerder gemeten op 19 april. Van Dalen is waarnemer sinds 2008. Hij is een zogenaamde 'automatische waarnemer'. Wat een beetje in de richting komt, is een temperatuur van 24 graden op 20 april 2011. Maar het is ook wel eens 8 of 9 graden geweest, zegt hij.

De hele dag lekker buiten, Van Dalen?

''Ik word er een beetje moe van, van die warmte. Dus ik ben maar naar binnen gegaan'', zegt Van Dalen.

Wordt hij niet ongerust van zulke hoge temperaturen?

''Echt zorgen maak ik me niet. De natuur heeft altijd wel een evenwicht. Wat ik aan het klimaat doe, is dat ik zo weinig mogelijk energie wil gebruiken. Dus zoveel mogelijk fietsen en niet met de auto.''