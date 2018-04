Aangifte van fraude bij sportbedrijf BV Sport Leeuwarden

Bij sportbedrijf BV Sport van de gemeente Leeuwarden is voor 'enkele tonnen' gefraudeerd. Dat zegt de directeur van het bedrijf. Hij heeft aangifte gedaan.

Een gespecialiseerd recherchebedrijf heeft de zaak in onderzoek. Het ziet ernaar uit dat het geld door één persoon achterovergedrukt is. Volgens BV Sport komt de bedrijfsvoering niet in gevaar door de fraude.

BV Sport beheert de sportaccomodaties van de gemeente Leeuwarden. De gemeente is aandeelhouder. De gemeenteraad wordt op 25 april geïnformeerd over de zaak.