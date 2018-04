Friese woningcorporaties trekken op tegen lastenverzwaring

Friese woningcorporaties trekken samen met de landelijke koepelorganisatie Aedes op tegen een nieuwe lastenverzwaring van het kabinet. De maatregel moet ervoor zorgen dat bedrijven via allerhande buitenlandse constructies vennootschapsbelasting ontduiken. Voor de woningcorporatie houdt dat in dat ze minder gemakkelijk geld kunnen lenen en daardoor veel minder kunnen investeren in nieuwbouw, en het duurzaam maken van bestaande woningen.

Landelijk kan deze maatregel de woningcorporaties 300.000.000 euro per jaar kosten. Volgens directeur Rein Hagenaars van de corporatie Wonen Noardeast-Fryslân kunnen de corporaties buiten de regeling worden gehouden, omdat zij geen buitenlandse investeringen doen. Hagenaars heeft het over een heel slecht plan dat zo snel mogelijk van tafel moet.

Elkien

Woningcorporatie Elkien zegt in een reactie dat het bedrijf 42 miljoen meer aan vennootschapsbelasting moet afdragen. Dit is voor Elkien omgerekend bijvoorbeeld 765 woningen die kunnen worden verbeterd.