Cambuur doet mee voor de play-offs

Cambuur kan vrijdag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen de play-offs definitief veiligstellen. De Leeuwarders hebben nog een puntje nodig om zeker te zijn van een plaats in de play-offs, en als dat lukt, dan is de doelstelling voor dit seizoen gehaald.

Twee scenario's

De tegenstander vrijdag in het Cambuurstadion is het laag geklasseerde Helmond Sport. Cambuur kan ook nog zevende worden door Emmen te passeren op de ranglijst. Dan moeten de Drenthenaren wel punten laten liggen. Als dat lukt, dan is Cambuur de eerste ronde van de play-offs vrij.

Trainer René Hake ziet in beide scenario's een voordeel: ''Als je Emmen voorbij kunt, dan moet je het doen. Je streeft altijd het hoogste na. Bovendien spelen we dan twee wedstrijden in korte tijd minder, en dat is goed voor de arbeids-rustverhouding. Aan de andere kant: ritme houden is ook belangrijk.''

Flow vasthouden

Speler Kevin van Kippersluis speelt liever de eerste ronde van de play-offs. "We zitten in een flow, als je dan kunt spelen, dan kun je die flow beter vasthouden."

Cambuur speelt vrijdag in dezelfde opstelling als afgelopen week in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht.