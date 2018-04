Vier kinderen aangehouden vanwege stelen boot

De politie heeft woensdag in Leeuwarden vier kinderen aangehouden, omdat ze een boot hadden gestolen. Het gaat om twee jongens van 14 jaar, een meisje van 14 en een jongen van 15 jaar.

De politie kreeg een tip dat de kinderen een boot aanlegden aan de Schilkampen in Leeuwarden. De tipgever vond dat verdacht. De politie ging erop af en maakte foto's van de boot. Een paar uren later werd gemeld dat er uit de jachthaven in De Wilgen in Smallingerland weg een boot was gestolen. Toen het de politie duidelijk werd dat het om de boot ging waar de jongeren op waren gezien, zijn de jongens en het meisje opgepakt.

De 15-jarige jongen verzette zich hevig en schold de politiemensen uit. Hij is ook aangehouden voor belediging. Twee van de 14-jarige verdachten waren weggelopen uit een instelling. Ze zitten allemaal nog vast.