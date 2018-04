Van Bekkum doet geen aangifte tegen Mous om natspuiten

Directeur Tjeerd van Bekkum van LF2018 doet geen aangifte bij de politie vanwege een incident woensdagavond bij IepenUp Live. Van Bekkum werd met een waterpistool natgespoten door kunstkenner Huub Mous.

De LF2018-directeur betreurt dat zoiets gebeurt op een avond die in het teken staat van het vrije woord. Mous is boos, omdat Van Bekkum in de media had gezegd dat hij zich niet wilde uitspreken over de positie van voorzitter Jason Micallef van de andere culturele hoofdstad, Valletta op Malta. Die ligt onder vuur door zijn uitlatingen over de vermoorde onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Zo vindt Micallef dat het tijdelijke monument voor haar weg moet, en dat er geen permanent monument hoeft te komen.

De internationale schrijversorganisatie PEN vindt zijn uitspraken 'zeer ongepast' voor een voorzitter van een culturele hoofdstad.