Omrin finalist Koning Willem I Plaquette voor duurzaamheid

Afvalverwerker Omrin is een van de drie finalisten van de landelijke Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap. Het bedrijf werd donderdagochtend in Leeuwarden door de vakjuryvoorzitter van de prijs verrast.

Omrin werd als finalist gekozen op een bestuursbijeenkomst in Amsterdam. Daarbij was koningin Máxima aanwezig. Bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Bolsward was ook een van de twaalf genomineerde bedrijven, maar werd niet geselecteerd voor de finale.

De Koning Willem I Plaquette is een prijs die aandacht besteedt aan positieve, duurzame ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De plaquette wordt uitgereikt op 28 mei. De prijs komt voort uit het Ei van Columbus, een prijs die ooit door de rijksoverheid in het leven is geroepen.