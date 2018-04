Jouster frou ziet haar Tesla weer in de brand staan

In de Driessenstraat in Joure is in de nacht van woensdag op donderdag een Tesla van een 38-jarige vrouw uitgebrand. De brandweer heeft de brand geblust, maar de auto had veel schade.

Begin maart stond een andere Tesla van dezelfde vrouw ook al in brand. Uit onderzoek door de politie en Tesla-experts bleek toen dat er geen technische storing was die de brand kon veroorzaken.

Omdat het verdacht is dat van dezelfde vrouw deze nieuwe auto ook in brand is gevlogen, gaat de politie de zaak weer onderzoeken. Er wordt buurtonderzoek gedaan, en de politie vraagt mensen met bewakingscamera's om beelden op te sturen.