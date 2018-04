Een jonge fietser is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Stationsweg in Drachten. Het jongetje kwam uit de Geelgorsstraat en stak de weg over op het moment dat er een auto aankwam. De bestuurder kon een aanrijding niet voorkomen. Ondanks de harde klap, raakte het slachtoffer lichtgewond. Hij is behandeld door medewerkers van de ambulance. De auto is weggesleept.