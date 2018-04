De werkloosheid in Fryslân is in maart afgenomen. Dat meldt het UWV. Door het begin van de lente zitten er minder mensen in de WW in de landbouw en de horeca.

13.960 Friezen kregen in maart een WW-uitkering. Dat zijn 180 minder als in de maand ervoor. In vergelijking met afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen met 24,5% afgenomen.