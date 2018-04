Eind aan seizoen VC Sneek: ''Gewoon niet goed genoeg''

De volleybalsters van VC Sneek hadden een finaleplaats in eigen handen, maar na het 0-3 verlies tegen concurrent Alterno is het seizoen afgelopen. ''Dit doet best wel pijn'', zei Klaske Sikkes na de wedstrijd. ''We laten het liggen. Het is gewoon niet goed genoeg, wij spelen niet op ons best.''

Te veel fouten

In Sneek won Alterno alle sets met 25-23. Daarom staat Sneek voor het eerst in vier jaar niet in de finale. Sikkes: ''Wij hebben zelf teveel fouten gemaakt: bij de service, in de passing, aanvallend. Als je dat teveel doet, dan gaat het snel.''

Het was ook direct de laatste wedstrijd voor Sikkes, die na negen jaar bij VC Sneek stopt met volleybal. ''Ik vind het tijd voor andere dingen. Wel jammer dat het zo eindigt, want ik had graag die finale doorgespeeld.''

Kansen niet gepakt

Interim-trainer Abe Meiniger zag dat Sneek wel kansen had tegen Alterno. ''Wij hebben de kansen gehad, maar wij hebben ze niet gepakt. Dat had wel gekund.''

Of het weggaan van trainer Petra Groenland eerder dit jaar invloed heeft gehad, weet Meiniger niet: ''Maar ik weet wel dat het zo nu en dan wat onrustig is in het team. Dat gaat ook over andere dingen, contacten van spelers met buitenlandse clubs bijvoorbeeld.''

Meiniger staat volgend seizoen niet meer aan het roer bij VC Sneek: ''Volgend seizoen is er een andere trainer. Ik houd ermee op. Het is niet gelukt, dat is jammer, maar het is niet anders. Van volleybal kan ik wel altijd genieten, ook als het minder goed gaat. Dat hoort erbij.''