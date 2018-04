Op de Voorstreek in Leeuwarden is woensdagavond een man zwaargewond geraakt bij een vechtpartij. De zwaargewonde man kreeg ruzie en werd onwel, nadat hij meerdere keren op zijn hoofd geslagen werd. Toen de politie en ambulance arriveerden, ging de man ervandoor. De man had bloed op zijn hoofd.

Veel mensen waren getuige van de ruzie. De politie heeft de man achtervolgd. Of de man is aangehouden en wat de reden van de vechtpartij was, is nog onduidelijk.