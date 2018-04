Rampoefening Snitser Mar begint met 'explosie'

Een explosie op een groot schip was woensdagavond het startsein voor een grote oefening op het Snitser Mar. Het was dan ook geen echte explosie, maar de meer dan honderd hulpverleners deden wel alsof dat zo was. Brandweer, politie, de ambulancedienst, Rijkswaterstaat en zelfs watersportverenigingen waren bij de oefening betrokken. Er waren ook veel vrijwilligers, die als 'slachtoffer' geholpen moesten worden.

Woensdag was alweer de derde oefendag. Donderdag wordt er nog een dag geoefend. Hetzelfde scenario wordt dan nogmaals gebruikt. Het is de laatste oefening en de oefening is dan ook live via internet te volgen.