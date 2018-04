Directeur LF2018 natgespoten bij Iepen Up Live

Tjeerd van Bekkum, directeur van LF2018, is woensdagavond bij Iepen Up Live natgespoten. Kunstkenner Huub Mous liep met een waterpistool het podium op en spoot Van Bekkum nat. Mous is boos, omdat Van Bekkum in de Leeuwarder Courant gezegd heeft dat hij geen uitspraken wil doen over de positie van Jason Micallef, de voorzitter van de andere culturele hoofdstad, Valleta op Malta. Die ligt onder vuur door zijn uitlatingen over de vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. Zo vindt Micallef dat het tijdelijke monument voor de journaliste weg moet en dat er geen permanent monument hoeft te komen.

De internationale schrijversorganisatie PEN vindt zijn uitspraken "zeer ongepast" voor een voorzitter van een culturele hoofdstad. Hij hoort juist de mening van vrijheidsuiting te beschermen, en niet te bedreigen, volgens de organisatie.

Filosoof Afshin Ellian die ook bij Iepen UP te gast was, zei aan het einde van het programma dat wat Mous vanavond deed, echt niet kan. "Wat deze meneer heeft gedaan, dat doet tuig. Het is dreigend". Er zijn andere manieren om je mening duidelijk te maken, zei hij. Ellian kreeg applaus vanuit de zaal.