Geen finaleplek voor volleybalsters VC Sneek

VC Sneek is er woensdagavond niet in geslaagd om de finale van het Nederlands Kampioenschap te halen. In een beslissende wedstrijd tegen Alterno uit Apeldoorn werd in de eigen Sneker Sporthal met 3-0 verloren. VC Sneek moest winnen om de finale te halen. Vorig jaar stond Sneek wel in de finale en in 2015 en 2016 werden ze zelfs Nederlands Kampioen.

Eerste set

De eerste set ging tot een stand van 11-11 gelijk op, maar daarna liep Alterno met vier punten uit. Sneek kwam twee keer tot een punt terug, zelfs tot 24-23, maar op die stand verzilverde de ploeg uit Apeldoorn haar eerste setpunt.

In de tweede set leek Alterno snel met de winst aan de haal te gaan. De ploeg kwam met 7-1 voor, maar Sneek kwam terug en pakte zelfs de voorsprong bij 13-12. Alterno bleef beter, kwam op 19-16, maar ook nu knokte Sneek weer terug tot een stand van 22-21. Toch was Alterno op de beslissende punten de sterkte en won de ploeg uit Apeldoorn ook de tweede set bij een stand van 25-23.

Geen finale

Daarmee was de kans op het halen van de finale voor Sneek zo goed als verkeken. Een 3-2 overwinning zou nog een theoretische overwinning op kunnen leveren, maar de Snekers waren het vertrouwen kwijt en Alterno pakte vrij eenvoudig de laatste set met 25-23.