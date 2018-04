Pommeranten Pries 2018 is voor Melvin van Eldik

Muzikant en tekstschrijver Melvin van Eldik krijgt dit jaar de Pommeranten Pries uit handen van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Van Eldik werd geboren in Indonesië en kwam als vierjarig jongetje naar Leeuwarden. In de stad werd hij met name bekend als muzikant en dichter. Zo schrijft Melvin van Eldik veel in het Leeuwarder stadsdialect.

De Pommeranten Pries wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instellingen die in Leeuwarden op cultureel en historisch gebied een belangrijke rol hebben gespeeld.