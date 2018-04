VIDEO: Moeten schaatsers niet zelf voor een sponsor zorgen?

Sven Kramer zei het al; na de Olympische Spelen zitten bijna alle topschaatsers in de WW. En hij kreeg gelijk, want van de vijf commerciële ploegen zijn er nu nog maar twee over. Acht op de tien schaatsers heeft geen ploeg en dus komt de schaatsbond KNSB met een nieuw initiatief. Schaatscoach Remmelt Eldering is in de studio van Omrop Fryslân te gast. Eldering is onder andere coach van kampioene Esmee Visser en vertelt over wat hij van het nieuwe initiatief vindt.