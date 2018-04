Veiligere oversteekplekken op aangepaste weg De Koaten

Het werk aan De Koaten, de provinciale weg tussen Kootsertille en de N355, is woensdagmiddag officieel afgesloten. De weg moet door de gemaakte aanpassingen nu met name voor fietsers en voetgangers nu veiliger zijn. Zo zijn er vijf nieuwe oversteekplaatsen gemaakt en is er een extra pad aangelegd. De fietsers en voetgangers kunnen hierdoor voortaan makkelijker en veiliger oversteken. De provinciale weg heeft daarnaast ook stil asfalt gekregen en is wat smaller gemaakt.

Over De Koaten rijden op een gemiddelde dag ongeveer tienduizend auto's. Daardoor was het vaak moeilijk voor mensen om op een veilige manier de weg over te steken.