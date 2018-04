Friese Poort dreigt uit plan nieuw Cambuurstadion te stappen

Opleidingscentrum ROC Friese Poort dreigt uit de ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion te stappen, als er voor juli geen duidelijkheid is. Friese Poort wil ongeveer 7.500 vierkante meter huren in het nieuw te bouwen stadion. De school heeft behoefte aan nieuwe ruimte en wil daarom voor 1 juli duidelijkheid hebben of het opleidingscentrum per 2020 over kan naar de nieuwe locatie.

Komt die duidelijkheid er niet voor de gestelde termijn, dan stapt ROC Friese Poort uit de ontwikkeling en gaat het opleidingscentrum opzoek naar een andere locatie. Het betekent een nieuwe bom onder de plannen voor het Cambuurstadion. Eerder dreigde het WTC Beheer zich al terug te trekken.