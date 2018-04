Zeedijk voortaan misschien verboden gebied voor schapen

Het is een vertrouwd beeld: schapen die over de zeedijken van Fryslân lopen. Toch kan dat beeld op korte termijn gaan verdwijnen. De toekomst van schapen op de zeedijk is namelijk onzeker, als gevolg van nieuwe wetgeving op het gebied van mest.

Schapenboeren dreigen daardoor in moeilijkheden te komen. Ze zouden hierdoor schapen weg moeten doen en de waterschappen zouden het dijkgebied weer in beheer moeten nemen. Wetterskip Fryslân is ook niet blij met de nieuwe regelgeving. Voor hen betekent dit met name veel extra werk. Het Wetterskip moet dan onder meer regelen dat de dijken worden gemaaid. Nu houden de schapen de groene mat op de zeedijk nog kort.