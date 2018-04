Tachtig kinderen uit Leeuwarden spelen op het Zaailand

Tachtig kinderen uit alle wijken van Leeuwarden kwamen woensdag op het Zaailand bijeen om met elkaar te spelen. Het evenement was een idee van WELLZO Jongerenwerk en was bedoeld om kinderen met elkaar kennis te laten maken.

Volgens WELLZO groeien de kinderen in Leeuwarden vaak in hun eigen wijk op en gaan ze weinig over de grenzen van de wijk. Dat vinden de vrijwilligers van WELLZO jammer. Op het plein konden de kinderen onder andere met elkaar voetballen in een opblaasbare pannakooi, gamen en een eigen T-shirt maken.

WELLZO rekende op vijftig aanmeldingen, maar dat werden er dus uiteindelijk maar liefst tachtig in totaal.