Gosse belandt in Alpenkoers: "Ik moest die kant toch op"

Hoe een veldrijder uit Surhuizum ineens in het peloton van een professionele wielerwedstrijd in de Alpen belandt? Gosse van der Meer was eergisteren een eindje aan het fietsen toen hij ineens ingehaald werd door een groep wielrenners. Hij besloot ter plekke met ze mee te gaan fietsen.

"Onderweg kwam ik een bordje tegen, waarop stond dat het nog twintig kilometer tot de finish van de Tour des Alpes was. Ik wist wel dat die koers er was, want ik zou 's ochtends nog bij de start gaan kijken. Er deden namelijk een paar bekenden aan de tour mee. Ik had me echter verslapen en toen ineens haalden ze me in."

Toch die kant op

"Bij de eerste groep met onder andere wielrenners als Chris Froome zet de politie je aan de kant en moet je wachten. Ik zit zelf ook vaak in een peloton en weet wel hoe zoiets gaat. Na de kopgroep komen de losse fietsers. Een grote groep fietsers, die rustig naar de finish fietst om het tijdslimiet te halen. Zo snel gaat dat niet. Ik zag een paar bekenden in die groep en daarom fietste ik een stukje mee. Ik moest toch die kant op."

Bepakt en bezakt

"De jongens wisten wel dat ik onderweg was. Ik reed natuurlijk met tassen en bepakking. Dat was vrij zwaar, want we fietsten bergopwaarts. Ik had niet zoveel eten meer, en kon gelukkig hier en daar wat reepjes en drinken aanpakken. Toen fietste ik met de mannen naar de finish. Als je met je fietstassen meefietst in het professionele peloton en je bent aan het lachen, dan valt dat het publiek natuurlijk wel op. Ik had daardoor best een aantal supporters."

Gosse van der Meer fietst dit weekend mee in een wedstrijd in het Duitse Koblenz. Na die wedstrijd keert hij terug naar Fryslân.