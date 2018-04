Verdachte in moordzaak: OM levert 'prutswerk'

De 38-jarige Leeuwarder die verdacht wordt van de moord op zijn plaatsgenoot Ursul Sprott vindt dat het Openbaar Ministerie 'prutswerk' levert. Dat zei de man woensdag bij de Leeuwarder rechtbank in een regiezitting van de zaak.

Geen forensisch onderzoek

Volgens de advocaat van de verdachte speelt het OM geen open kaart. Zo is er geen forensisch onderzoek naar de telefoon van het slachtoffer gedaan. Volgens de officier van justitie is het daar nu te laat voor. Er hebben al zoveel mensen aan het toestel gezeten, dat onderzoek naar vingerafdrukken geen nut meer heeft. Het OM zal nog wel met een 'dynamische tijdlijn' komen. Op die tijdlijn komt alle beschikbare informatie over de avond van 10 oktober 2017 te staan. De avond waarop het slachtoffer neergestoken werd.

Ruzie om drugs

De verdachte gaat op 31 mei naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daar zal hij tot 12 juli psychologisch onderzocht worden. De verdachte zou op de dag van de steekpartij ruzie hebben gehad met het latere slachtoffer. De ruzie zou met drugs te maken hebben gehad.

Op 17 juli is er weer een zitting over deze zaak, maar ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.