Grote zoekactie op IJsselmeer na vondst verlaten boot

Friese reddingsboten zijn woensdagavond betrokken bij een grote zoekactie op het IJsselmeer. Er wordt gezocht naar de eigenaar van een verlaten boot. Een schip dat bij het windmolenpark voor de kust van de Noordoostpolder aan het werk was, vond de verlaten boot, die volgens Omroep Flevoland in de buurt van Urk dreef.

In de boot lagen volgens een woordvoerder van de Kustwacht persoonlijke spullen. De identiteit van de vermoedelijke eigenaar is daardoor bij de Kustwacht bekend. De reddingsboten van Lemmer, Urk, Lelystad, Hindeloopen, Medemblik en Andijk zijn opgeroepen. Er is gecontroleerd of er reddingsmiddelen uit de boot missen, maar dat is niet het geval.

Het vaartuig heeft geen technische problemen, zo meldt de SAR in het IJsselmeergebied op Twitter. Bij de zoektocht is een kustwachtvliegtuig en een SAR-helikopter ingezet. Passanten zoeken mee. De lege boot wordt eerst naar Urk gesleept.