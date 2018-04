Trijntje: "Volgende keer doe ik een liedje in het Fries!"

Zangeres Trijntje Oosterhuis staat woensdagavond voor haar nieuwe album en theatertour Leven Van De Liefde in Theater Sneek. Vlak voordat ze in de auto naar Sneek stapte, belde De Middei fan Fryslân met haar.

Muzikale kompas

Dit is de eerste theatertour waarin Oosterhuis alleen maar Nederlandstalig zingt. "Afgelopen jaar had ik in mijn kerstrepertoire een Nederlandstalig blokje", vertelt ze. "Daarop kreeg ik zoveel leuke reacties van mijn publiek, dat ik dacht ik moet dit maar eens serieus gaan doen. Zo doe ik het meestal; ik volg echt mijn muzikale kompas."

Oosterhuis vindt dat er heel veel mooie Nederlandstalige liedjes zijn. "Tijdens het zingen voel je of een lied wel of niet bij je past. Als een lied bij je past, is het namelijk ook heel fijn om het lied te zingen."

Wat ze ook mooi vindt, is dat liedjes goed bij momenten in het leven passen. "Dat is ook zo bijzonder aan de voorstelling", vertelt Oosterhuis. "Het publiek maakt een reis door de tijd met mij. Liedjes en muziek hebben namelijk heel veel betekenis voor een mensenleven."

Volgende keer in het Fries

Dit keer een volledige voorstelling in het Nederlands, maar omdat ze vanavond in Fryslân is, belooft Oosterhuis dat ze de volgende keer dat ze hier is een liedje in het Fries gaat zingen.