"Overleden baby kun je Antonius Ziekenhuis niet aanrekenen"

Medewerkers van het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek hebben vorig jaar maart niet verkeerd gehandeld in de zaak van een overleden baby. De ouders van het kindje hadden drie gynaecologen en een verloskundige voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gedaagd. Het Tuchtcollege deed vandaag uitspraak en gaf de ouders geen gelijk.

De moeder stond tijdens haar zwangerschap bij het ziekenhuis onder controle. Het kindje werd na verloop van tijd met een keizersnede gehaald, maar direct na haar geboorte ging het niet goed met haar. Reanimatie hielp niet, waardoor het meisje vlak na de geboorte overleed.

Om de doodsoorzaak vast te stellen, is er sectie gedaan. De ouders zijn van mening dat bij een beter onderzoek de complicatie aan het licht was gekomen en er nog iets gedaan had kunnen worden. Volgens de tuchtrechter is er wel degelijk goed naar complicaties gezocht. Het valt het medisch personeel van het ziekenhuis daarom dus ook niet aan te rekenen dat het meisje stierf.