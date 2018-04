Dicteeschrijver Welmoed Sijtsma: "Ik moet weer even oefenen"

Schrijver van het Grut Frysk Diktee Welmoed Sijtsma moet nog wel even oefenen voor het schrijven van het dictee van 21 juni. "Ik spreek natuurlijk niet meer iedere dag Fries, dus het is nogal wat. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen!"

Eerder werkte Sijtsma bij Omrop Fryslân, maar nu is ze presentatrice van het Jeugdjournaal en dus is ze bijna altijd in Hilversum. "Ik spreek nu vooral Fries als ik in Leeuwarden ben, met mijn vader en mijn zusjes. Maar dat is eigenlijk alles, dus ik hoop dat het niet te ver is weggezakt."

Naar de Omrop luisteren

Het Grut Frysk Diktee is over twee maanden, dus ze heeft nog even. "De komende dagen en weken moet ik veel Fries lezen en naar de Omrop luisteren, om er zo weer een beetje in te komen."

Maar vertrouwen heeft ze er wel in. "Ik denk dat ik het Fries ook weer zo onder de knie heb. Toen ik bij de Omrop kwam, kon ik eigenlijk ook geen Fries schrijven. Dus je leert het best snel."

Open voor ideeën

Waar ze haar tekst over schrijft, weet ze nog niet. "Ik ben er nog niet helemaal uit. Misschien weet een van de luisteraars wel iets, dus ik sta open voor ideeën!"