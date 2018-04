LIVE: IepenUP over vrijheid

Op 5 mei vieren we ieder jaar de vrijheid. In het kader van die vrijheid wordt deze week in IepenUP in samenwerking met het 'Nationale Comité 4 en 5 mei' een vrijheidscollege gegeven door hoogleraar Afshin Ellian. De presentatie ligt in handen van Aldith Hunkar, voorheen presentatrice van het Jeugdjournaal. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Vlucht

Afshin Ellian vluchtte in 1989 uit Iran naar Nederland en studeerde hier af in Internationaal publiekrecht, strafrecht en filosofie. Hij schrijft columns voor onder andere Elsevier, The Wall Street Journal en Le Figaro. Daarnaast heeft hij twee dichtbundels op zijn naam staan.

In Nederland weten de mensen niet anders dan dat ze 'vrij' zijn: vrij om te kiezen, vrij om een mening te geven en om een stem uit te brengen. Dat alles is zo omdat er in Europa sprake is van een democratie. Hoe bewaak je, in het land waar alle meningen tellen, de democratie en dus ook de vrijheid? Daar gaat Ellian op in in IepenUP.

Daarnaast schuiven Tjeerd van Bekkum, directeur LF2018, en Vonne van der Meer, voorzitter van PEN Nederland, aan om te praten over het belang van vrijheid en meningsuiting voor de democratie in Europa. Dit naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in Malta, collega-culturele hoofdstad van Leeuwarden.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.