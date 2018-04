Loslopende hond bijt kat dood, verwarde eigenaar opgepakt

Een loslopende hond heeft woensdagochtend in Drachten een kat doodgebeten. De eigenaar van de hond maakte een verwarde indruk. Hij had het beest niet aangelijnd. Plotseling pakte de hond een kat en beet hem dood. Omstanders aan de Wildzang zagen dat en belden meteen de politie. Die heeft samen met personeel van de Dierenambulance de hond in beslag genomen.

De eigenaar van de hond maakte een verwarde indruk, zeiden de omstanders. Hij zou ook met een doorgeladen pistool rondlopen, maar de politie heeft geen wapen kunnen vinden. De man is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.