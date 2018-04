Op de Oude Ringmuur in Harlingen is woensdagmiddag een giertank gekanteld. De tank zat achter een tractor. Bij het kantelen werd een bestelwagen geraakt. Daarna belandde de tank op de naastliggende parallelweg. Mogelijk heeft de tractorbestuurder de bocht verkeerd ingeschat.

De giertank was bijna leeg en er is slechts een beetje mestvocht op de weg beland. Een gespecialiseerd bedrijf heeft dat schoongemaakt. Er is verder niemand gewond geraakt.