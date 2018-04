Rechtbank: geen uitspraak meer over festival Psy-Fi van 2016

De rechtbank in Leeuwarden wil geen uitspraak meer doen over de vergunningen voor het Psy-Fi-festival van twee jaar geleden. Een uitspraak zou volgens de meervoudige kamer zinloos zijn, omdat de vergunningen voor dit jaar op een andere juridische basis worden genomen. Zo heeft de gemeente al laten weten dat het festivalterrein in het Groene Stergebied dit jaar helemaal anders wordt. Ook worden er scherpere geluidsnormen gebruikt, om omwonenden tegen het geluid van het festival te beschermen.

De rechter heeft de gemeente Leeuwarden in 2015 al op de vingers getikt voor de vergunning van het festival. De planologische onderbouwing, de evenementenvergunning en de geluidsontheffing zijn door de rechtbank onrechtmatig verklaard.