Voorproefje nieuwe Kameleon-serie: Kattenkwaad nog centraal

Hielke en Sietse Klinkhamer, de bekendste tweeling van het land, beleven vanaf komende zaterdag weer nieuwe avonturen. Dan komt de nieuwe serie over de schippers van de Kameleon uit. Steven de Jong is, net als vijftien jaar geleden bij de film Schippers van de Kameleon en Kameleon 2, de regisseur. "Ik vind het heel bijzonder dat na al die jaren de film nog zo populair is", zegt De Jong. "Hij komt nog ieder jaar op televisie en de jeugd blijft er enthousiast over."

Kameleonwereld

Deze serie is wel anders dan de Kameleonfilms, vertelt De Jong. "De films staan in het teken van het leven op het Friese platteland in de jaren 50 en 60, maar in de serie is dat niet meer zo. We hebben geprobeerd om meer actuele thema's als vluchtelingen, uit de kast komen en dementie aan te raken. Ook de tweeling ziet er anders uit: ze lopen nu niet op klompen en hebben geen petjes op." Maar De Jong vindt het wel belangrijk om elementen uit de films in de serie te stoppen. "In de Kameleonwereld hebben we bijvoorbeeld nog steeds geen telefoons of iPads. Het Kameleongevoel met buiten spelen, kattenkwaad en grenzen opzoeken staat nog wel centraal."

Oude bekenden

In de jeugdserie van twaalf delen van de KRO-NCRV spelen een paar oude bekenden: Meriyem Manders (burgemeester), Dominique van Vliet (moeder Klinkhamer) en Steven de Jong speelt weer de vader van Hielke en Sietse. "Wat dat betreft wordt het een feest der herkenning voor de mensen die ook de film hebben gezien, maar het was ook nodig om nieuwe crewleden te vinden." Hielke en Sietse worden nu gespeeld door de 12-jarigen Duke en Scott Huisman uit Waddinxveen. De tweeling komt van het platteland en hoeft volgens De Jong het rebelse deel niet te acteren: "Het zijn twee jongens met veel energie en streken, waardoor de andere crewleden het ook wel eens beu zijn. Maar dat hoort erbij!"

Marketing voor Fryslân

De Jong denkt dat de Kameleon veel meer voor Fryslân heeft betekend dan wij denken. "Het verhaal laat de mooie kanten van onze provincie zien en volgens mij zijn er in al die jaren al dertien miljoen boeken van verkocht. Betere publiciteit is er niet!" Ook Nop de Graaf van het Kameleondorp verwacht veel van de televisieserie. Betere marketing kan bijna niet, zegt hij. De Graaf verwacht dat Hielke en Sietse Klinkhamer zo weer bekender worden bij de kinderen van nu, net als het varen met een boot.

In Fryslân Hjoed geven regisseur Steven de Jong en actrice Meriyem Manders alvast een voorproefje op de nieuwe televisieserie Kameleon. Die is vanaf zaterdag 21 april om 19.25 te zien op NPO Zapp.