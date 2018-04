Koppige Leeuwarder rijdt voor vierde keer zonder rijbewijs

De auto van een 33-jarige Leeuwarder is dinsdagavond in beslag genomen, nadat de man voor de vierde keer betrapt was op het rijden zonder rijbewijs. De politie zette de man op de Ymedam in zijn woonplaats aan de kant. De man kon zich niet identificeren, maar dat lukte de politie na onderzoek wel.

De Leeuwardern kreeg twee processen-verbaal voor het niet tonen van zijn identiteitsbewijs en het rijden zonder rijbewijs. Omdat het de vierde keer was, werd de auto van de koppige Leeuwarder in beslag genomen.