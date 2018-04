Lelystad Airport krijgt toestemming om uit te breiden

De uitbreiding van Lelystad Airport kan doorgaan. Dat heeft de commissie voor de milieueffectrapportage laten weten. Het eerste milieurapport was controversieel, onder andere vanwege verkeerde geluidsberekeningen. Maar nu de fouten daar uit zijn gehaald, kan het werk weer worden opgepakt en kan het vliegveld volgens planning in het voorjaar van 2020 open. Wel moet de Tweede Kamer daar nog mee akkoord gaan.

In het zuiden van Fryslân is er verzet tegen de uitbreiding, omdat er meer vliegtuigen laag over dat gebied vliegen. Volgens de commissie wordt in het begin laag gevlogen en dat gaat geluidsoverlast veroorzaken. Maar op termijn is het laag vliegen niet meer nodig, door een nieuwe indeling van de vliegroutes.