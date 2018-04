Vlogsoap Jennifer de Vries krijgt eervolle vermelding

De Jennifer de Vries-vlogsoap van Omrop Fryslân heeft een eervolle vermelding in de categorie Amusement en Drama gekregen van de Circom, de organisatie van Europese regionale omroepen.

In de vlog op YouTube en Instagram kon de 19-jarige Jennifer de Vries uit Leeuwarden gevolgd worden tijdens haar stage op het tropische eiland Curaçao. De filmpjes zijn in scène gezet en uitgezonden door de schooltelevisie van Omrop Fryslân. Jennifer heet in het echt Laura Oosterloo en ze komt niet uit Leeuwarden, maar uit Heerenveen.

Het idee, om zo meer te doen aan Fries onderwijs voor MBO'ers, kwam van programmamaker Halbe Piter Claus.