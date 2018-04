Nina Hiddema tijdelijk Omrop Fryslân-directeur

Nina Hiddema wordt tijdelijk de directeur van Omrop Fryslân. Ze is de opvolger van Jan Koster, die deze week afscheid neemt. Hiddema begint op 1 mei.

De 54-jarige Hiddema uit Groningen is momenteel nog interim-directeur bij de Stichting Landgoed Mensinge in Roden. Daar horen een theater en een museum bij.

Ervaring

Eerder was Hiddema onder andere waarnemend directeur bij RTV Drenthe en werkte ze jarenlang in verschillende functies bij landelijke televisieproducenten en omroepen. Verder is Nina Hiddema lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Reisopera in Enschede en de Hanzehogeschool Groningen.

Ze blijft in principe tot december bij Omrop Fryslân. Tegen die tijd moet er een definitieve invulling zijn gevonden voor de functie van directeur.

"Zeer mee ingenomen"

Ton Baas, voorzitter van de raad van commissarissen van Omrop Fryslân: "Wij hebben met de aanstelling van Nina Hiddema een goede tijdelijke invulling gevonden van de directeursfunctie. Daar zijn we zeer mee ingenomen. Wij kunnen hiermee als raad van commissarissen de tijd nemen voor een zorgvuldige procedure voor de definitieve invulling van de vacature directeur."