Zeiljacht uit Lemmer gebruikt voor mensensmokkel

Vier Oekraïnse smokkelaars en negentien illegalen zijn in oktober vorig jaar in Engeland aangehouden, nadat ze Het Kanaal waren overgestoken met een zeiljacht, dat ze van het verhuurbedrijf Enjoy Sailing uit Lemmer hadden gehuurd. Het gaat om het zeiljacht Flamingo. Om het jacht te huren, gebruikten de smokkelaars valse identiteitspapieren.

Nadat het schip in de Engelse plaats Southwold had aangelegd, werden twee Oekraïners en negen illegalen door de Kustwacht aangehouden. De twee andere smokkelaars en tien illegalen werden aangehouden in een auto. Daarmee waren ze onderweg naar Ipswich. Drie smokkelaars krijgen op 10 mei hun straf te horen. De vierde verdachte is vrijgesproken, maar is het land uitgezet omdat hij zelf illegaal was. Volgens de Britse autoriteiten was het jacht helemaal niet geschikt voor de reis over Het Kanaal. Enjoy Sailing laat weten dat ze het jacht intussen zonder schade terug heeft.