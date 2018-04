Grut Frysk Diktee wil record aan deelnemers

Het hele Oldehoofsterkerkhof vol met schoolbankjes, met mensen, jong en oud, die aan het Grut Frysk Diktee schrijven op donderdagavond 21 juni. Het doel is om een recordaantal mensen mee te laten schrijven en iedereen kan meedoen.

Prominenten

Bekende Friezen zoals politica Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, de nieuwe presentator van Het Klokhuis, sterke mannen vader en zoon Zijlstra en zangeres Griet Wiersma doen al mee.

Wie wil meedoen aan deze unieke editie van het Grut Frysk Diktee, kan zich vanaf woensdag inschrijven op Fryskdiktee.frl.

Welmoed Sijtsma, presentatrice van het NOS Jeugdjournaal, schrijft de tekst voor het dictee. Zij leest het ook voor op de langste dag van het jaar.

Voor iedereen

In het kader van LF2018 en Lân fan taal heeft het Grut Frysk Diktee dit jaar een andere opzet. De organisatie wil zoveel mogelijk mensen mee laten schrijven aan het dictee in een ultiem streven om een record te vestigen. "We willen dit hele plein vol hebben met mensen die meedoen", zegt juryvoorzitter Hindrik Sijens van het Grut Frysk Diktee. "Het zou heel mooi zijn als we echt 800 deelnemers hebben op dit plein. Dan laat je ook zien dat er een grote groep is die graag Fries schrijft, dat het gewoon is om Fries te schrijven."

Iedereen van twaalf jaar en ouder kan meedoen, dus een kwalificatie is dit jaar niet nodig. Jezelf opgeven wel: dat kan tot 1 juni via de website.

Live

De uitzending van het Grut Frysk Diktee is op donderdagavond 21 juni rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân. Thuisblijvers kunnen live meeschrijven via de website. Na afloop weten de thuisschrijvers direct hoe ze het hebben gedaan.

Organisatie

Het Grut Frysk Diktee wordt georganiseerd door de Afûk, het Cedin, de Fryske Akademy, provincie Fryslân, Lân fan taal en Omrop Fryslân.