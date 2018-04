De vermiste Rens Jouwsma uit Joure is in goede gezondheid gevonden. De Duitse politie vond de 57-jarige Douwsma in zijn auto in de buurt van Emden. Jouwsma was sinds eind maart vermist. De Jouster heeft aangegeven dat hij voorlopig niet van plan is om naar huis te gaan, hij wil met rust worden gelaten.