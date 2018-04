Trainer Jurgen Streppel: "Sterk collectief geeft doorslag"

Het spel van SC Heerenveen was dinsdagavond niet altijd geweldig, maar het resultaat was prima. In het Abe Lenstra stadion werd ADO Den Haag met 2-0 verslagen. De Nieuw-Zeelander Marco Rojas was in de tweede helft de grote man met twee doelpunten. Door de winst klimt de ploeg van trainer Jurgen Streppel naar de zesde plaats in de eredivisie en ligt zo op koers voor de play-offs om Europees voetbal te halen.

De overwinning was volgens trainer Jurgen Streppel verdiend. "Weer 2-0, weer de nul gehouden, weinig weggegeven, dat stemt me tot tevredenheid." Over het verschil tussen zijn ploeg van de laatste weken en tijdens de mindere fase is Streppel duidelijk: "Er staat nu een ongelooflijk collectief om deze wedstrijden tot een goed einde te brengen en dan hebben we inderdaad individuele kwaliteiten nodig om tot een goed resultaat te komen en dat hebben we vandaag prima gedaan."

Doelpuntenmaker Marco Rojas was een blij man. "Het geeft een goed gevoel en het is mooi om te scoren en de drie punten te pakken. Ze zijn in de kleedkamer allemaal blij. Op de vraag of hij nu definitief een basisplaats heeft veroverd, is Rojas voorzichtig. "Dat is niet aan mij. Ik moet mijn werk goed doen en dan beslist de trainer."