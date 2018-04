Ondernemersklimaat van start-ups kan in Fryslân nog beter

Het ondernemersklimaat voor start-ups in Fryslân is goed, maar het kan nog veel beter. Dat is de conclusie van de enquête van Z-Community onder start-up ondernemers in Fryslân. "Het klimaat kan nog wel een boost gebruiken. Wij blijven achter bij steden als Amsterdam en Groningen", zegt Pieter Dijkhuis van Z-Community.

Uit het rondetafelgesprek dat dinsdagmiddag, voorafgaand aan de halve finale Young Business Awards, werd gehouden, kwamen ondernemers met ideeën om dat klimaat te verbeteren. Fryslân zou een digitale prijzenkast moeten hebben. Dan zou je kunnen zien waar wij als provincie in uitblinken. Bovendien moeten Friese start-ups beter zichtbaar worden, bijvoorbeeld door een 'Founded in Fryslân' op te stellen: welke grote bedrijven hebben hun wortels in Fryslân?

Verder moeten start-ups zich ook meer profileren. Wij zijn goed en dat mogen we ook aan de buitenwereld laten zien.