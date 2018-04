Bewoners positief over plannen stadsverwarming Leeuwarden

Zo'n tweehonderd buurtbewoners reageerden dinsdagavond bij een informatiebijeenkomst in het WTC Hotel in Leeuwarden over het algemeen positief op plannen voor stadsverwarming, op basis van geothermie in hun wijk. De presentatie werd verzorgd door de drie initiatiefnemers: bouwbedrijf Dijkstra-Draisma, de ontwikkelaar van warmtenetten In Ennatuurlijk en geothermie-exploitant ECW.

Investering: 25 miljoen

Uit de zaal werden wel verscheidene kritische vragen gesteld over bijvoorbeeld de prijs van aardwarmte en de veiligheid van boren op grote diepte. Na afloop zeiden de meeste bezoekers dat ze graag mee willen doen als het zover is. Als de plannen doorgaan, is de bedoeling dat het warmtenet er in 2020 ligt. De totale investering in het project is ongeveer 25 miljoen euro. Het warmtenet moet komen op en rondom het terrein van het WTC in Leeuwarden.

Met geothermie wordt warm water van grote diepte opgepompt om huizen en andere gebouwen te verwarmen.