SC Heerenveen in tweede helft voorbij ADO Den Haag

Sportclub Heerenveen heeft dinsdagavond in het Abe Lenstra Stadion afgerekend met ADO Den Haag. De voetballers uit Heerenveen wonnen met 2-0 van de bezoekers, die in de eerste helft nog net iets beter waren. Door de overwinning houden de Feansters uitzicht op de play-offs voor Europees voetbal. Al na acht minuten kreeg ADO de kans om te scoren, maar doelman Hansen pakte het schot van Immers. Na een half uur voetballen was er een goede voorzet van Reza. De bal kwam mooi voor het doel, maar de spelers van SC Heerenveen kwamen net niet bij de bal.

Twee doelpunten

Pas na rust viel het eerste doelpunt, in de 53e minuut. Uit een opgezette aanval van Pierie en Van Amersfoort kon Marco Rojas de bal uiteindelijk in het doel koppen: 1-0. Ruim twintig minuten later lag de bal voor de tweede keer in het doel van keeper Groothuizen. Rojas maakte na een pass van Zeneli zijn tweede doelpunt van de avond. Daarmee was het team van trainer Jurgen Streppel bijna zeker van de overwinning.

Op zondag 29 april speelt Sportclub Heerenveen de volgende competitiewedstrijd, uit tegen NAC Breda.

SC Heerenveen - ADO Den Haag 2-0 (0-0). 53. Marco Rojas. 75. Marco Rojas.

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Bulthuis, Pierie, Thorsby, Kobayashi, Van Amersfoort, Rojas (76. Schmidt), Ghoochannejhad (74. Veerman), Vlap (55. Zeneli).