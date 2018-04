Ooststellingwerf gaat strijd aan met drugsgebruik jongeren

De gemeente Ooststellingwerf zal de komende tijd extra inzetten op het voorkomen van drugsgebruik in de gemeente. De jongeren in Ooststellingwerf gebruiken doorgaans meer drugs dan de gemiddelde Friese jeugd en daar moet wat aan worden gedaan, zo vindt de gemeente. In samenwerking met Verslavingszorg Noord-Nederland zullen de komende tijd trainingen worden gegeven aan organisaties, die te maken hebben met de drugsproblematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebiedsteams van de gemeente, consultatiebureaus en sportverenigingen.

In mei vorig jaar signaleerde burgemeester Harry Oosterman al, dat het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Ooststellingwerf steeds erger werd. De burgemeester en het jongerenwerk kregen signalen, dat meer jongeren drugs gebruiken en dat ze dat ook op een steeds jongere leeftijd doen.