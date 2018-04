VIDEO: Súdwest-Fryslân ondervraagt inwoners over Fries

Hoe moeten we de Friese taal behouden of moeten we juist helemaal niets doen? De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt zich dat af en heeft daarom negenduizend inwoners gevraagd een enquête in te vullen. Alle Friese gemeenten hebben de wettelijke taak om taalbeleid op te stellen en Súdwest-Fryslân is bezig met het beleid vanaf 2019. In de gemeente wordt ook Stavers, Hindeloopers, Snekers en Bolswarders gesproken. Reden genoeg om de inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden.