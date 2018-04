Aris in Weert te sterk voor Basketbal Academie Limburg

De basketballers van Aris hebben dinsdagavond in Sporthal Boshoven in Weert goede zaken gedaan tegen Basketbal Academie Limburg. De Leeuwarders wonnen met 79-54 van de Limburgers. Aris was in al de vier kwarten beter dan de thuisploeg.

Bij rust stonden de basketballers van coach Tony van den Bosch met 22-37 voor. Weert, dat op de laatste plaats in de competitie staat, was daarna niet meer bij macht om terug te komen.

Aankomende zaterdag speelt Aris weer een wedstrijd, dan komt Den Helder op bezoek in Leeuwarden.