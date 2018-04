Vragen over vernietigde verkeersboetes in Leeuwarden

De Leeuwarder partij Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het uitschrijven van boetes aan het Ruiterskwartier in de stad. De partij doet dat naar aanleiding van enkele boetes, die door de rechtbank in Leeuwarden in hoger beroep zijn vernietigd.

Verkeer in de binnenstad mag niet van het Ruiterskwartier naar de Vrouwenpoortsbrug rijden en andersom. Overtreders kunnen een boete krijgen en de gemeente controleert het traject met vaste camera's. Uit uitspraken van het hof blijkt echter dat verscheidene boetes zijn geschrapt.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente, die de boetes hebben opgelegd, zouden niet de bevoegdheid hebben dat te doen. Ook zouden de verkeersborden niet op de foto's te zien zijn.

Lijst058 wil nu van het college van b. en w. weten om hoeveel gevallen het gaat, of de bevindingen waar zijn en wat de gemeente gaat doen om de zaak op te lossen.