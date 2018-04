Loting poulefase Oranje op EK Korfbal in Fryslân bekend

Het Nederlands korfbalteam neemt het in oktober bij het Europees Kampioenschap in Fryslân op tegen Engeland, Catalonië en Polen. Dat is het resultaat van de loting voor de poulefase, die dinsdagavond gehouden werd in Leeuwarden. In totaal doen er zestien teams mee aan het EK. Topfavoriet Nederland is gastheer van het kampioenschap. De wedstrijden zullen worden afgewerkt in Drachten, Gorredijk en Leeuwarden. De finale vindt plaats op 21 oktober, in Heerenveen.

De loting was in sporthal Kealledykje. Daar spelen dinsdagavond drie Leeuwarder korfbalverenigingen elk een kwartier tegen team Nederland. Aan het einde van de avond staat er nog een vriendschappelijke wedstrijd gepland, van de Nederlandse toppers tegen een 'Leeuwarder' selectieteam.

Het definitieve speelschema van het Europese Kampioenschap korfbal in Fryslân wordt halverwege mei bekend gemaakt.