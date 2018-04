Werkstraf geëist tegen man uit Kootstertille voor inbraken

Tegen een 28-jarige inbreker uit Kootstertille is dinsdagmiddag een werkstraf van 240 uren en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist. Ook zou de man behandeld moeten worden en moet hij een drugs- en alcoholverbod krijgen. De man uit Kootstertille wordt verdacht van een serie inbraken tussen december 2015 en november 2016. Hij brak met name in bij bedrijven in Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema.

De verdachte zou, sinds hij is opgepakt, zijn leven hebben gebeterd, maar is niet lang geleden nog aangehouden met drugs en vals geld. De Officier van Justitie roept de familie van de man op om hem in de gaten te houden.

De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraken.